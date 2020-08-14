Son dakika haber! Şehit polis memuru için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

Esenyurt'ta 3 ay önce gerçekleştirilen bir operasyonda yüksekten düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün şehit olan polis memuru Hakan Çetinkol için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenledi.

Çetinkol'un Türk bayrağına sarılı naaşı, evinde helallik alındıktan sonra Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi. Burada şehit için saygı duruşunda bulunuldu.

Törene, şehidin annesi Dilşan, babası Haydar, eşi Serap, oğlu Yusuf ve kızı Sümeyye Çetinkol ile İstanbul Vali Yardımcıları Mehmet Ali Özyiğit ve Niyazi Erten, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Erdem ve İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ile şehidin mesai arkadaşları katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, törende, İstanbul polisi olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamakta, terör ve uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere geleceği tehdit eden tüm konularda canla başla mücadelelerini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Okunan duanın ardından Hakan Çetinkol'un naaşı tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü.

Şehidin cenazesi yarın hava yolu ile götürüleceği memleketi Siirt'te toprağa verilecek.