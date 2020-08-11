Son dakika haber... Selendi'de korona virüs denetimi

Manisa'nın Selendi ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Selendi Kaymakam vekili Kula Kaymakamı Kemal Duru tarafından ilçedeki esnaflara ve vatandaşlara yönelik korona virüs tedbirleri kapsamında denetleme yapıldı. İş yerleri, toplu taşım araçları başta olmak üzere çarşıda gerçekleştirilen denetimlerde esnaf, vatandaşlar, şoförler ve yolculara hijyen, maske, sosyal mesafe konularında hatırlatmalarda bulunuldu. Denetimlere Kaymakam vekili Duru'nun yanı sıra Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Muzaffer Çırak, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, Sağlık Grup Başkanı Dr. Sedef Alpdoğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Aslanalp de katıldı. - MANİSA