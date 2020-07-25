Son dakika haber! Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, parkta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda, bir çay ocağında oturan Timuçin Kocaer'e (42), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı.

Yaralanan Kocaer, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kocaer, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.