Son dakika haber! SİNOP Dondurmacıya kızdı, 'baba polisi ara, dondurmayı vermiyor' dedi

Son dakika haberleri... Dondurmacıya kızdı, 'baba polisi ara, dondurmayı vermiyor' dediSİNOP'ta ünlü Maraş dondurmacısının şakasına maruz kalan Can Yılmaz (5), birkaç hamlesine rağmen dondurmayı alamayınca babasına seslenerek, 'Baba hemen polisi ara, dondurmayı vermiyor' dedi.

22.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:51
Dondurmacıya kızdı, 'baba polisi ara, dondurmayı vermiyor' dedi
SİNOP'ta ünlü Maraş dondurmacısının şakasına maruz kalan Can Yılmaz (5), birkaç hamlesine rağmen dondurmayı alamayınca babasına seslenerek, 'Baba hemen polisi ara, dondurmayı vermiyor' dedi. Küçük çocuğun donurmayı alma çabalarına ait görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Ailesiyle birlikte Sinop sahilinde gezen Can Yılmaz'ın canı dondurma istedi. Maraş dondurmacısının önüne gelen Can Yılmaz, sipariş verdi. Dondurma toplarını külaha koyan dondurmacı, küçük çocuğu şakaladı. Meşhur dondurma şakası karşısında öfkelenen ve birkaç hamlesine rağmen dondurmayı alamayan küçük Can, 'Baba hemen polisi ara, dondurmayı vermiyor' diye seslendi. Çocuğun üzüldüğünü gören dondurmacı, önce Can'dan özür diledi, daha sonra ise dondurmasını verdi. Dondurmayla birlikte yolda yürüyen Can, karşısına çıkan polise de durumu anlatarak, dondurmacıyı şikayet etti. Küçük çocuğun donurmayı alma çabalarına ait cep telefonu kamerası görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi odağı oldu. Son dakika haber! SİNOP Dondurmacıya kızdı, ’baba polisi ara, dondurmayı vermiyor’ dedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Can Yılmaz, Sinop, Güncel, Haber

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