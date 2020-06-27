Son dakika haber | Sivasspor ile Kayserispor 26. randevuda

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 29. hafta maçında Sivasspor ile Kayserispor birbirlerine karşı 26. kez rakip olacak.

Son dakika haber | Sivasspor ile Kayserispor 26. randevuda
27.06.2020 12:02 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:18
Süper Lig'in 29. hafta maçında Sivasspor ile Kayserispor birbirlerine karşı 26. kez rakip olacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 18.30'da oynanacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Sivasspor ile Kayserispor Süper Lig'de yarın oynanacak olan maçla birlikte 26. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 25 karşılaşmanın 7'sinden Sivasspor, 8'inden Kayserispor galip ayrılırken, 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 72 kez gol sevinci yaşadı. Kırmızı-beyazlı ekip rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde ise 41 gol gördü.

İki ekip arasındaki maçlarda en farklı skora Sivasspor'u 2005-2006 sezonunda deplasmanda 5-0 yenen Kayserispor imza attı. Kayseri ekibinin galip geldiği maçlarda farklı skorlar dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, Yiğidolar'ı 2009-2010'da 4-2, 2010-2011'de 4-1 ve geçen sezon 6-2 mağlup etti.

Sivasspor'da 2 oyuncu sınırda

Sivasspor'un Kayserispor ile oynayacağı maçta 2 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda 3'er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye ve kaleci Mamado Samassa Kayserispor karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak maçta görev yapamayacaklar.

Yiğidolar 477. maçına çıkacak

Sivasspor Süper Lig'de 477. maçına çıkıyor. Sivasspor, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Süper Lig ve Süper Final Avrupa Ligi Grubunda bugüne kadar 476 müsabakaya çıktı. Yiğidolar, Süper Lig'de 178 galibiyet, 126 beraberlik ve 172 mağlubiyet aldı. 660 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 664 golü de kalesinde gördü. Sivasspor ligde toplam 660 puan topladı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayserispor, Sivasspor, Sivas, Spor, Haber

Manşet

Haberler

1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti Yaşam
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
İsrail’de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Dünya
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Son Dakika: ÖSYM, YKS’de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı Güncel
Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı
Alişan’ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Magazin
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Dünya
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Güncel
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye’yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl’de vatandaşlar Müge Anlı’ya çağrı yaptı Yaşam
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Haberler››Spor››Son dakika haber | Sivasspor ile Kayserispor 26. randevuda - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

00:45: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan flaş sözler: 'Şampiyon olacağız' - Spor 00:45: Ankaragücü cephesi 1 puandan memnun - Spor 00:45: Hüseyin Çimşir: Kötü oynadık ve yine avantaj kaybettik - Spor 00:24: Erol Bulut: "Yediğimiz 3 gol bizim gibi bir takıma yakışmadı" - Spor 00:20: ABONELERİMİZİN DİKKATİNE - Spor 23:05: Trabzonspor, evinde Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı - Spor 21:17: Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı - Spor 16:51: 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti - Haberler 15:45: Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu - Haberler 12:53: Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı - Haber