Son dakika haber! Sultanbeyli'de sahte maske operasyonu

Sultanbeyli'de sahte maske üretimi yapılan tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda 16 bin sahte maske ele geçirildi. Atölye mühürlendi.

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Tophane Sokakta bulunan bir tekstil atölyesinde kaçak maske üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Tekstil atölyesine dün 13.30 sıralarında operasyon düzenleyen polis ekiplerince kullanılmaya hazır halde 16 bin sahte maske ele geçirildi. Ruhsatsız ve izin belgesiz olarak maske üretimi yapıldığı tespit edilen tekstil atölyesi zabıta ekiplerince mühürlendi.