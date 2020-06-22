Son dakika haber: Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 3 -Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 28. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

Son dakika haber: Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 3 -Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
22.06.2020 23:15 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:03
Süper Lig'in 28. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada ceza sahası ön çizgisinde kazanılan serbest vuruşta Podolski'nin şutu kaleciden döndü. Dönen topu sol çaprazda önünde bulan Veysel'in şutunu da kaleci çıkardı.

67. dakikada ceza sahası içinde defans oyuncusu Fernandes'in Amilton'a yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

69. dakikada Jahovic'in kaçırdığı penaltı, Çaykur Rizespor kalecisinin çizgi kuralı ihlali gerekçesiyle hakem tarafından iptal edildi.

72. dakikada bir kez daha topun başına geçen Jahovic, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

76. dakikada Hakan Özmert'in sol kanattan ceza sahası içine kullandığı korner atışını Ersan Gülüm kafayla ağlara gönderdi. 3-0

82. dakikada Samudıo'nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci çıkardı.

89. dakikada Doğukan Sinik'in sol çaprazdan sert şutu arka direğe çarparak auta çıktı.

90+1. dakikada Oğulcan'ın şutu ceza sahası içinde defans oyuncusu Ersan Gülüm'ün eline değmesi sonucu hakem VAR'a danışarak penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakikada Skoda'nın kullandığı penaltı atışı kalecinin sağından ağlarla buluştu. 3-1

Stat: Antalya

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Ali Saygın Ögel xx, Asım Yusuf Öz xx

Fraport TAV Antalyaspor: Boffın xx, Kudryashov xx, Ersan Gülüm xxx, Veysel Sarı xxx, Bünyamin Balcı xx, Fredy xx, Sinan Gümüş xxx (Mukairu dk. 82 x), Hakan Özmert xx (Doğukan Sinik dk. 87 ?), Amilton xx (Eren Albayrak dk. 90 ?), Podolski xx (Ufuk Akyol dk. 87 ?),Jahovic xx (Gustavo Leschuk dk. 82 ?)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy, Celutska, Ndinga

Teknik direktör: Tamer Tuna

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin x, Moroziuk x (Orhan Ovacıklı dk. 64 x), Melnjak x, Talbi x, Fernandes x, Diomande x, Vetrih x, Garmash x (Boldrin dk. 46 x), Tunay Torun x (Oğulcan Çağlayan dk. 64 x), Samudıo x, (Boruachuk dk. 83 ?) Skoda x

Yedekler: Zafer Görgen, Boğaçhan Kaçmaz, Abdullah Durak, Burak Albayrak, Oğuz Kağan Güçtekin, Yan Sasse

Teknik direktör: Ünal Karaman

Gol: Sinan Gümüş (dk.3), Jahovic (dk.73 pen.), Ersan Gülüm (dk.76) (FT Antalyaspor) Skoda (dk.90+3 pen.)( Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Morozıuk,Tarık(Çaykur Rizespor),Sinan Gümüş(FT Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çaykur Rizespor, Ersan Gülüm, Antalyaspor, Spor, Haber

Spor Manşet

Haberler

Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker’ı affedip evlenme teklifini kabul etti Spor
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu Spor
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Ahmet Çakar’dan Alper Ulusoy’a sert eleştiri: Galatasaray’ın puanlarını gasp etti Spor
Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a sert eleştiri: Galatasaray'ın puanlarını gasp etti
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç’in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı Spor
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı
G.Saray’ın da istediği Mert Hakan’ın Fenerbahçe’yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi Spor
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi Spor
Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi
Volkan Demirel, kötü performansları nedeniyle Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu’nu azarladı Spor
Volkan Demirel, kötü performansları nedeniyle Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nu azarladı
Galatasaray’ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı Spor
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı
Haberler››Spor››Son dakika haber: Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 3 -Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu) - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

00:24: Son dakika haber... Trabzonspor maçının ardından - Spor 00:19: Maçın ardından - Spor 00:17: Erol Bulut: "Maçı kazabilirdik" - Spor 00:17: Manchester City, Burnley'i 5 golle geçti - Spor 00:16: Son dakika haber... Trabzonspor maçı sonrası tribünde arbede - Spor 22:57: Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı - Spor 22:29: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın? - Spor 22:09: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali - Haber 16:33: Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı - Haberler 14:28: Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı - Ekonomi