Son dakika haber: Terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

14.08.2020 08:39 | Son Güncelleme: 14.08.2020 10:26

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın kentteki faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında bazı kişilerin örgüt adına faaliyet yürüttüğünü belirleyen ekipler, şüphelilerin adreslerini belirledi.

Tespit edilen adreslere şafak vakti operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Birimine getirilen şüpheliler, buradaki sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Son dakika haber: Terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: AA

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