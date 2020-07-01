Son dakika haber | Terör örgütü PKK/KCK operasyonu

Son dakika habere göre Adana'nın Ceyhan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

01.07.2020 19:08 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:46
Adana'nın Ceyhan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik operasyon başlattı.
Bu kapsamda, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterirken çekilmiş örgütsel kıyafetli ve silahlı fotoğraflarını sosyal medya sitesinde paylaştığı tespit edilen M.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Son dakika haber | Terör örgütü PKK/KCK operasyonu

Kaynak: AA

Etiketler: Ceyhan, Adana, PKK, Güncel, Haber
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