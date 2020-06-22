Son dakika haber... Test uçuşu yapan Hürkuş uçağının enkazından ilk görüntüler-2

Son dakika haberleri: TUSAŞ: 'Hürkuş' test uçuşunda kaza geçirdi, 2 pilotun sağlık durumu iyiTÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), test uçuşu yapılan 'Hürkuş' uçağının Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdiğini ve 2 pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

22.06.2020 14:02 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:10
TUSAŞ: 'Hürkuş' test uçuşunda kaza geçirdi, 2 pilotun sağlık durumu iyi
TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), test uçuşu yapılan 'Hürkuş' uçağının Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdiğini ve 2 pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. TUSAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, saat 12.30 sıralarında, test uçuşu yapılan 'Hürkuş' uçağının Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdiği belirtildi. Uçakta bulunan 2 pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, incelemelerin devam ettiği, kazanın nedeninin, yapılacak araştırma sonunda belli olacağı belirtildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/BEYPAZARI (Ankara), (DHA) -
Son dakika haber... Test uçuşu yapan Hürkuş uçağının enkazından ilk görüntüler-2

Kaynak: DHA

Etiketler: Beypazarı, Ankara, Güncel, Haber

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