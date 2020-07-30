Son dakika haber! TRABZON Büfedeki telefon hırsızlığı kamerada

Büfedeki telefon hırsızlığı kamerada

TRABZON'un Sürmene ilçesinde bir büfede, müşterinin unuttuğu cep telefonu, başka bir müşteri tarafından çalındı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde ilçe merkezinde bir büfede meydana geldi. Fethullah Kefeli, alışveriş yaptığı büfede cep telefonunu unuttu. Arkasından büfeye gelen başka bir müşteri, ürünlerin üzerinde gördüğü cep telefonunu el çabukluğuyla cebine koydu. Bir süre sonra telefonunun çalındığını fark eden Kefeli, olayı polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başattı.

O ANLAR KAMERADA

Hırsızlık anı ise iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Telefonu çalınan Fethullah Kefeli, şüphelinin çaldığı cep telefonunu iade etmesi durumunda davacı veya şikayetçi olmayacağını söyledi.