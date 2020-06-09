Son dakika haber! Ürgüp'te balkonda saklılara ekilmiş Hint keneviri ele geçirildi

Bir son dakika haberine göre Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrada bir evin balkonunda saksılara ekilmiş Hint keneviri ele geçirildi.

Son dakika haber! Ürgüp'te balkonda saklılara ekilmiş Hint keneviri ele geçirildi
09.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:06
Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrada bir evin balkonunda saksılara ekilmiş Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir iş yerinin balkon kısmında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşan polis ekipleri burada yaptıkları aramada iki ayrı saksı içerisinde 30 cm boyunda 9 adet Hint keneviri ele geçirdi. İş yeri sahibi M.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şüpheli şahsa kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. - NEVŞEHİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Ürgüp, 3. Sayfa, Haber

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