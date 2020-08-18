Uşak'ta çukura düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

UŞAK'ta 4 metre uzunluğunda açık olan beton elektrik direği çukuruna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Olay, merkeze bağlı Elmalıdere mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Daha önceden açılmış olan ve kapatılmayan beton elektrik direği çukuruna henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yavru kedi düştü. 4 metre uzunluğundaki çukura düşen kedinin seslerini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler özel bir aparat yardımıyla kediyi 4 metrelik çukurdan çıkarttı. Olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından kap içerisinde çukurdan çıkartılan kediye süt veririlirken bir kişinin kediyi sahiplendiği öğrenildi.

Öte yandan ekipler açık olan çukuru herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için üstünü kapattı.