Son dakika haber: Uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Son dakika haberi: Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı.

Son dakika haber: Uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
18.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:00
Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Seydişehir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ilçede uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında uyuşturucu sattığı belirlenen 7 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine ilçede 5 adres ile Antalya'da bir adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramada satışa hazır halde 545 gram esrar, 12 gram eroin, 68 gram metanfetamin maddesi ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne götürülerek, ifadeleri alındıktan sonra Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden B.B. denetimli serbest kalırken, diğer şüpheliler Gökhan K., Nedim M., Ali B., Gözde A., Tayfur B. ve Taha Mert G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Konya Emniyet Müdürlüğü, Seydişehir, Konya, 3. Sayfa, Haber

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