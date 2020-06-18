Son dakika haber: Vali Ziya Polat göreve başladı

Son dakika güncel haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Yozgat Valiliğine atanan Ziya Polat görevine başladı.

18.06.2020 17:06 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Yozgat Valiliğine atanan Ziya Polat görevine başladı.
Ankara Mamak Kaymakamlığı görevinden Yozgat Valiliğine atanan Polat, valilik binası önünde, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurumların müdürleri tarafından sosyal mesafe kuralına uyularak karşılandı.
Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.
Bozok diyarı Yozgat'ta göreve başlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Polat, "Yozgat, tarihiyle köklü bir vilayetimiz. Bu vilayetimizde göreve başlamanın heyecanını ve onurunu yaşıyorum. Amacımız, her yerde olduğu gibi 'halka hizmet, Hakk'a hizmet', 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu ile çalışmak. Yozgat'a öncelikle insanımızın gönlüne dokunmaya geldik. işlerimizin çoğunu milletimizin arasında, sokakta halledeceğiz. Makamda oturan değil ilçe ilçe, sokak sokak, esnaf esnaf dolaşarak Yozgat'ımızı tanımaya çalışacağım." diye konuştu.
Vali Polat, Yozgat'ın büyük projeleri olan bir il olduğunu da vurgulayarak, "Yüksek hızlı tren, havalimanı projeleri devam ediyor. Tarihi turistik yerlerimizden Çamlık Milli Parkı'nı, Sarıkaya Roma Hamamı'nı el birliğiyle tanıtıp turizme açmak ve Yozgat'a artı değer katmanın peşinde olacağız." ifadelerini kullandı. Son dakika haber: Vali Ziya Polat göreve başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Yozgat, Güncel, Haber

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