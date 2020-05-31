Son dakika haber! VAN Pazarcı arabasında 66 kilo eroin ele geçirildi

Son dakika haberine göre Pazarcı arabasında 66 kilo eroin ele geçirildiVAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özalp Karayolu üzerindeki uygulama noktasında durumundan şüphelendiği manifatura, tuhafiye ve tekstil ürünlerinin olduğu minibüsü durdurdu.

31.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:59
Pazarcı arabasında 66 kilo eroin ele geçirildi
VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özalp Karayolu üzerindeki uygulama noktasında durumundan şüphelendiği manifatura, tuhafiye ve tekstil ürünlerinin olduğu minibüsü durdurdu. Narkotik köpeği 'Bozo' ile birlikte yapılan detaylı aramalarda minibüsün kaportası ile yan döşemelerinin arasına gizlenmiş vaziyette 66 kilo eroin ele geçirildi. Minibüs sürücüsü gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuşba İlçesi Özalp Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında manifatura, tuhafiye ve tekstil ürünlerinin olduğu pazarcı arabası olarak kullanılan minibüsün durumundan şüphelendi. Şüphe üzerine narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan detaylı aramalarda, minibüsün kaportası ile yan döşemeleri arasına gizlenmiş 66 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan ve sorgusu tamamlanan minibüs sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Son dakika haber! VAN Pazarcı arabasında 66 kilo eroin ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Van Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Özalp, Güncel, Haber

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