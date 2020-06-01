Son dakika haber: Vatandaş göletin bitirilmesini istedi

Bir son dakika haberine göre Vatandaş göletin bitirilmesini istediANTALYA'nın Serik ilçesine bağlı Kozan Mahallesi'nde yapımına 2012 yılında başlanan göletin tamamlanmasını isteyen bölge halkı, gölet sayesinde 4 mahallenin tarım alanlarının sulanacağını söyledi.

01.06.2020 16:11 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:20
Vatandaş göletin bitirilmesini istedi
ANTALYA'nın Serik ilçesine bağlı Kozan Mahallesi'nde yapımına 2012 yılında başlanan göletin tamamlanmasını isteyen bölge halkı, gölet sayesinde 4 mahallenin tarım alanlarının sulanacağını söyledi.
Serik'e bağlı Kozan Mahallesi'nde yapımına 8 yıl önce başlanan sulama göleti bitirilemedi. Kozan mahallesiyle birlikte 3 mahallenin daha tarımsal sulamasına büyük katkı sağlaması beklenen göletin tamamlanmasını isteyen bölge halkı, özellikle yazın tarımsal sulamada sorun yaşadıklarını söyleyerek, yetkililerden destek istedi.
Kozan Mahallesi Muhtarı Cafer Yıldırım, "Bu, Kırkgeçit Göleti olarak geçiyor. 2012 yılında bu göletin çalışması başladı ama 8 yıldır bitmiyor. 8 yıldır bu göletin yüzde 50'si bitti. Bittiğinde Kozan, Kırbaş, Karaöz ve Dorumlar mahallelerine hitap edecek. Bölgede 20 bin dönümün üzerinde arazimiz var. Şimdilik arazilerimizi yeraltı sularıyla sulamaya çalışıyoruz. Köy etrafındaki dereden de kışın suluyoruz ama yazın kuruduğu için sulayamıyoruz. Biz kırsal bir bölgede yaşıyoruz. Tarım bizim için çok önemli. Biz tarımdan geçinen insanlarız. Bu nedenle devlet büyüklerimizden bu göletin bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi.
Kırbaş Mahalle Muhtarı Ali Özkan da "Kırsal durumda bulunan araziler bu göletin yapılmasıyla birlikte sulanacak. Su olmadığı için tarımda faaliyet gösteremeyince gençler şehirlere göç ediyor. Köy içine diktiğimiz ağaçları taşıma su ile suluyoruz" diye konuştu.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Son dakika haber: Vatandaş göletin bitirilmesini istedi

Kaynak: DHA

Etiketler: serik, Kozan, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos’ta başlayacak Haber
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
’Ezan’ tartışmasında cinayete kurban giden Barış’ın babası olay anını anlattı Haber
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Gökçek’in İmamoğlu’nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre’yi oyundan ihraç etti Haber
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Atakan Arslan’ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Haberler››Güncel››Son dakika haber: Vatandaş göletin bitirilmesini istedi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:17: Son dakika haberi! Demircili esnafa hijyen seti - Haber 16:17: Gaziantep Hayvanat Bahçesi ziyaretçilere açıldı - Haber 16:15: Kırşehir'de normalleşme süreci Ahi Duası ile başladı - Haber 16:15: Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç son yolculuğuna uğurlandı - Haber 16:15: Isparta'da sürücüler daha konforlu ulaşım imkanına kavuştu - Haber 15:58: Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti - Haberler 15:47: "Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı - Haberler 15:13: Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak - Haber 14:45: Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı - Haber 13:02: Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı - Haberler