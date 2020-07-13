Son dakika haber: Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını kesti - EL

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını kesti.

Filistinli çiftçi Yusuf Ceradat AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin Batı Şeria'nın El-Halik kentine bağlı Sair beldesinde kendi ailesine ait 70 zeytin ağacını kestiğini belirtti.

Ceradat, Yahudi yerleşimcilerin İsrail askerlerinin koruması altında söz konusu saldırıyı gerçekleştirdiğini belirterek, kendi arazisinde Yahudi yerleşim biriminin inşa edilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları

Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde yaşayan Filistinliler, geçimlerini zeytin ağaçlarından sağlıyor. Yahudi yerleşimciler, zaman zaman kırsal kesimlerde bulunan bahçelere saldırıyor. Saldırıların özellikle zeytin hasadının başladığı mevsimlerde arttığı ifade ediliyor.

Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik fiziki saldırı, taş atma, evlerin üzerine ırkçı slogan yazma, araç, mal ve mülklerine zarar verme, tarım arazilerini tahrip etme gibi saldırıları, İsrail makamlarınca "ırkçı saldırılar" olarak nitelendiriliyor.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da, yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.