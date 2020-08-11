Son dakika haber... Yangında bir evde hasar oluştu

Bolu'da bir apartmanın ikinci katında meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aşağısoku Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı.

Konutta ikamet eden Veysi Balık'ın evde olmadığı esnada meydana gelen yangını fark eden apartman ve mahalle sakinleri itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Dairenin balkonundan apartmanın dışına çıkan alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.