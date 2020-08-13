Son dakika haber! Yüksekova'da trafik kazası: 1 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay ilçenin Esendere yolu üzerinde meydana geldi. Esendere yolu üzerinde bulunan sanayi süresinin kavşağında seyir halinde olan İ.K. yönetimindeki araç, frenlerinin tutmaması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan araç sürücüsü İ.K. olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi kaldırılırken, olayla ilgili incelemenin başlatıldığı ifade edildi. - HAKKARİ