Son dakika haber... Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Son dakika haberleri: Bursa'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

16.08.2020 02:36 | Son Güncelleme: 16.08.2020 04:41

Bursa'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Bursa- İzmir kara yolu Küçük Sanayi mevkisinde makas atarak ilerlediği öne sürülen bir otomobile arkasından gelen 4 otomobil ve bir kamyonet çarptı.

Bir otomobil yol kenarına savrulup aydınlatma direğine çarparak durabildi. Diğer bir otomobilin ters döndüğü, motor parçalarının yola savrulduğu kazada 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat İzmir istikametine trafiğe kapanan kara yolu, araçların çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.

Son dakika haber... Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Kaynak: AA

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