Son dakika haber | ZONGULDAK GMİS Genel Başkanı Yeşil Kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz

Son dakika haberine göre GMİS Genel Başkanı Yeşil Kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruzGENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını isteyerek, Bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacak olanlar için kıdem tazminatının mevcut...

29.06.2020 13:51 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:04
GMİS Genel Başkanı Yeşil Kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz
GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını isteyerek, Bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacak olanlar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz dedi.
GMİS Yönetim Kurulu, Türk- Metal Sendikası, Belediye-İş Sendikası, Tez-Koop- İş Sendikası ile Selüloz-İş Sendikası şubeleri yöneticileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıdaki maden işçileriyle birlikte Madenci Anıtı önünde açıklama yaptı. GMİS Genel Başkanı Yeşil, 'Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası Sistemi düzenlemesi' kapsamında kıdem tazminatına yönelik olarak gündeme getirilen değişikliğe karşı olduklarını söyledi. Haklarını savunacaklarını belirten Yeşil, Kıdem tazminatı konusunda sosyal taraflar olan biz sendikaların ve işverenlerin herhangi bir talebi bulunmuyor. Sosyal taraflar arasında bir mutabakat da yoktur. Biz, kıdem tazminatı alamayan çalışanların kıdem tazminatlarını güvenceye almak için mevcut yasaya küçük bir ilave yapılmasının yeterli olduğunu her zaman ifade ettik dedi.
Kıdem tazminatı hakkımız masaya yatırılmak isteniyor diyen Yeşil, şöyle devam etti
Daha esnek bir çalışma düzeni kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bunların hiçbirini kabul etmiyoruz. Emek camiası, işçi sınıfı bir bütündür. Bundan asla taviz vermeyeceğiz. Kamu ve özel tüm işçiler olarak haklarımızı savunacağız. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de şimdiye kadar görülmemiş küresel bir salgın hastalığa karşı topyekun bir savaş verilirken bu düzenleme gündeme getiriliyor. İşçiler, zaten düşük olan ücretlerinde meydana gelen kayıplarla yaşam mücadelesi vermektedir. Böyle bir teklifin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur. Görüşümüz net. Kıdem tazminatı koşulları ve çerçevesi kanunla çizilmiş, uzun yıllardan beri fiilen var olan temel bir müessesedir. Türk-İş kıdem tazminatına ilişkin olarak yıllardan beri süregelen görüşünü bugün de muhafaza etmektedir. Türk-İş Genel Kurullarında oy birliğiyle alınan kararımız herkes tarafından bilinmektedir. Alınan kararın arkasındayız. Bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacak olanlar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz. Son dakika haber | ZONGULDAK GMİS Genel Başkanı Yeşil Kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz

Kaynak: DHA

Etiketler: Maden, Güncel, Haber

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