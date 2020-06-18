Son dakika haber | Zonguldak'ta drone destekli uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
Son dakika 3. sayfa haberine göre Zonguldak'ta bir evin balkonunda yetiştirildiği tespit edilen hint keneviri, polisin drone destekli operasyonu ile ele geçirildi.
18.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:36
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; K.B (70), Ş.D(22),S.U(57), T.K.(22), B.K.(20),O.K.(16),B.Ç(17) isimli 7 şüpheli ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Yapılan operasyonlarda drone ile tespit edilen; 106 kök hint keneviri, 68 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.
Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen K.B (70) ve Ş.D (22) isimli şüpheliler; çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA