Son dakika haberi | 83 yaşındaki kadın evinde çıkan yangında öldü

Son dakika güncel haberine göre Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yatağa bağımlı yaşayan 83 yaşındaki kadın, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

20.06.2020 23:00 | Son Güncelleme: 20.06.2020 23:34
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yatağa bağımlı yaşayan 83 yaşındaki kadın, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Osmangazi Aktarhüssam Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katında yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından kontrol amacıyla eve giren ekipler, bu evde yaşayan Aysel Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Gür'ün yatağa bağlı yaşadığı, gün içinde bakıcısıyla akşam saatlerinde ise yalnız yaşadığı öğrenildi.
Kadının cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Son dakika haberi | 83 yaşındaki kadın evinde çıkan yangında öldü

Kaynak: AA

Etiketler: Osmangazi, Bursa, Güncel, Haber

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