Son dakika haberi... ’ABD seçimleri bile Cumhurbaşkanımız üzerinden şekilleniyor’

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Bizimkiler el pençe divan durur, emredileni yapardı. Bugün durum tam tersi. ABD seçimleri bile Cumhurbaşkanımız üzerinden şekilleniyor." dedi.

Sezen, Veysel Eroğlu Parkı'nda düzenlediği basın toplantısında, Biden'in Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını bilmesi gerektiğini söyledi.

Biden'in açıklamalarına kınamayan muhalefet partilerini de eleştiren Sezen, "Dün Türkiye'yi ülke yerine koymayanlar, kendilerini ziyarete gelenlere nasıl davranıyordu, hatırlayın. Bizimkiler el pençe divan durur, emredileni yapardı. Bugün durum tam tersi. ABD seçimleri bile Cumhurbaşkanımız üzerinden şekilleniyor. Son 20 senede ülkemizin geldiği nokta burasıdır." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban'ın yanı sıra AK Parti'nin İl Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan ve Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz de yer aldı.