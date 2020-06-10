Son dakika haberi: ADANA AKDENİZ'İ İSTİLA EDEN BALON BALIKLARI, TATİLCİLERİ DE KORKUTUYOR

Son dakika güncel haberi... KIZILDENİZ'den Akdeniz ve Ege Denizi'ne ulaşan balık türleri arasında 'istilacı' tür olarak da bilinen balon balığı, denizde tehlike saçmaya devam ediyor.

10.06.2020 09:06 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:15
KIZILDENİZ'den Akdeniz ve Ege Denizi'ne ulaşan balık türleri arasında 'istilacı' tür olarak da bilinen balon balığı, denizde tehlike saçmaya devam ediyor. Doğal düşmanı bulunmayan ve günden güne popülasyonu artan balon balıkları, bir taraftan balıkçıların ağlarını delerken, diğer taraftan denize giren vatandaşları da tedirgin ediyor. Karataş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celal Safsoylu, "Balon balığı sahillere yaklaşırsa insanlara zarar verebilir, turizmi azaltır. Örnekleri yaşanıyor, tedirginlik var. İnsanlar neredeyse denize giremeyecek hale geldi" dedi.
Adana'nın sahil ilçelerinden Karataş'ta balıkçılar, tekneleriyle sosyal mesafe kurallarına uyarak balık avını sürdürüyor. Balıkçılar, Kızıldeniz'den Akdeniz'e ve Ege Denizi'ne ulaşan ve bir süredir balık stoklarında büyük kayıplara neden olan balon balıkları nedeniyle maddi kayıplar yaşıyor. Adana'nın Karataş ilçesinde uzun yıllar balıkçılık sektöründe hizmet veren, yerel balıkçıların kurduğu Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Celal Safsoylu, Türkiye'nin en yoğun olan balıkçı filolarından birine sahip olduklarını söyledi.
İlçede büyük çoğunluğun balıkçılıkla uğraşarak geçimlerini sağladıklarını kaydeden Safsoylu, şunları söyledi:
"Sezonun kapalı olmasından dolayı balıkçıların geneli bakım ve onarım işleriyle meşguller. 15 Eylül'de sezon tekrar açılacak ve 'vira bismillah' diyeceğiz. Küçük tekne balıkçılarımız ava çıkıyor. Onlar yılın 12 ayı balıkçılık yapıyorlar. Fakat bu balon balığı dediğimiz istilacı tür, balıkçılarımıza onarılamayacak derecede zararlar veriyor. Bir trol sahibi ağını yapmak için 10-15 bin TL harcıyor. Balon balığı sürüsüne denk gelirse bu miktar tamamen zarara dönüşüyor ve yeni bir trol ağı yapmak zorunda kalıyor. Tamamen ağları delik deşik ediyorlar. Sürülerine denk geldiğimizde çok büyük zarar oluşuyor. Şikayetler çoğaldı. Balıkçılar artık böyle giderse denize çıkamamaktan korkuyorlar. Su Ürünleri Genel Müdürlüğü yakalanan balon balığı başına 5 TL gibi bir destek verileceğini duyurmuştu. Eğer bu uygulanırsa, Karataşlı balıkçılar da memnuniyetle bu türü yok etmek adına gereken özveriyi gösterir. Balıkçılarımız neredeyse bu balıklar yüzünden mesleği bırakacaklar. Bunun önlemini alabilmek adına yetkili kişilerden destek bekliyoruz. Gereken yerlere başvurduk. Umarım bu sorun çözülür."
'VATANDAŞLAR DA TEDİRGİN'
Balon balıklarının 'saldırgan' bir tür olduğunu ve denize giren vatandaşlara da zarar verebileceğine dikkat çeken Safsoylu, "Mersin'in Anamur ilçesinde bir çocuğunun parmağını ısırarak koparacak derecede güçlü bir dişe sahipler. Anamur'da oldu, Karataş'ta da olabilir. Saldırgan bir balık türüdür. Denize giren vatandaşlarımıza da zarar verebilir. Böyle olursa turizme de olumsuz etkisi olur. Sürekli balıkçılar bu tür ile karşılaşıyor. İstilacı bir tür, ekonomik değeri olan balıkları da yiyor. Onların nesillerini tüketiyor. Güçlü dişleri var. Balon balığı sahillere yaklaşırsa turizmi azaltır. İnsanlara zarar verebilir. Örnekleri yaşanıyor, tedirginlik var. İnsanlar neredeyse denize giremeyecek hale geldi" diye konuştu.
DHA MUHABİRLERİ GÖRÜNTÜLEDİ
Balon balığının popülasyonunun arttığı Akdeniz'in sahil kentlerinden Adana'da DHA muhabirleri, tekneyle açılarak, balon balığı avını görüntüledi. DHA ekibi, tekne sahibi Emir Yıldırım ile açıldığı denizde, balon balığının yakalanma anını kayda aldı. Yıldırım'ın oltasıyla yakaladığı balon balığının bir kap içinde gösterildiği Hasan Kılıç, "Bu balığı ilk kez gördüm. Yeniliyor mu? İsmini daha önce duymuştum, bir çocuğun parmağını koparmıştı. Madem zehirliymiş bundan sonra daha dikkatli oluruz" dedi. Son dakika haberi: ADANA AKDENİZ’İ İSTİLA EDEN BALON BALIKLARI, TATİLCİLERİ DE KORKUTUYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Akdeniz, Adana, Güncel, Haber

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