Son dakika haberi... Adana’da 38 ton 920 kilo, kokmuş kaçak et ele geçirildi

Adana'da 38 ton 920 kilo, kokmuş kaçak et ele geçirildi (2)

'KOYUN YA DA DANA ETİ DEĞİL'

Adana'da zabıta, polis ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, ihbar üzerine bir depoya yaptığı ortak baskında, 38 ton 920 kilo kokmuş kaçak et ele geçirildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, ele geçirilen etlerin, ne eti olduğunu anlayamadıklarını belirterek, 'Bu etler koyun ya da dana eti değil. İlerleyen günlerde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün laboratuvarlarında yapılacak incelemenin ardından bu etlerin ne eti olduğunu öğreneceğiz. Denetimlerimiz bununla kalmayacak. Operasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'KÖKLERİNİ KURUTANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ'

Vatandaşların tanıdıkları kasap ve marketlerden gönül rahatlığıyla et alabileceğini kaydeden Yağmur, 'Vatandaşlarımız ucuz et yemek için, sağlıklarından olmasınlar. Biz, meydanı 3-5 çapulcuya bırakmayacağız. Bunların üzerine gidip, köklerini kurutana kadar mücadele edeceğiz. Bu mücadelemizi de günsüz ve saatsiz olarak devam ettireceğiz. İlerleyen günlerde bir çalışmamız daha olacak. Her an bir operasyon daha yapabiliriz' dedi.

'KAÇAK ETLERİN DEVAMI OLABİLİR'

Yağmur, 38 ton 920 kilo kokmuş etin ele geçirildiği depo sahibinin ismini gizli tuttuklarını belirterek, ilerleyen günlerde hem etlerin ne eti olduğunu hem de depo sahibinin ismini açıklayacaklarını sözlerine ekledi.