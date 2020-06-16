Son dakika haberi! Adana'da narkotik operasyonu 2 tutuklama

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da narkotik operasyonu: 2 tutuklamaADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

16.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:55
Adana'da narkotik operasyonu: 2 tutuklama
ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmada, 'torbacı' olarak isimlendirilen sokak satıcılarının yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Ardından da Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde belirlenen eve operasyon düzenlendi. Evde, narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda, zulalara gizlenmiş 3 kilo 795 gram bonzai, 7 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından ele geçirildiği değerlendirilen 7 bin 140 lira ele geçirildi. Serkan Kılıç (39), Faruk Gedik (41) ve Faruk D. (32) gözaltına alındı. Sorgularının ardından adlieyey sevk edilen şüphelilerden Serkan Kılıç ve Faruk Gedik tutuklanırken, Faruk D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Son dakika haberi! Adana’da narkotik operasyonu 2 tutuklama

Kaynak: DHA

Etiketler: Narkotik, Adana, Güncel, Haber

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