Son dakika haberi... ADANA Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı adamın altınlarını dolandıranlar tutuklandı

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı adamın altınlarını dolandıranlar tutuklandı

ADANA'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) adı karıştığı iddiasıyla emekli Mehmet C.'nin (64) yaklaşık 220 bin TL değerindeki altınlarını dolandıran Uğurcan Saygurac (25) ve Gökhan Kahraman (24) gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, işçi emeklisi Mehmet C.?yi telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, yaşlı adamın adının FETÖ'ye karıştığını, yapılacak operasyon için de altın veya paraya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Mehmet C., inanmayınca telefondaki kişinin, 'Kızının evine ekip gönderdik. Onun da haberi varö dediği öne sürüldü. Bunun üzerine Mehmet C.?nin telekonferans yöntemiyle aradığı kızı Hatice T. de sivil polis görünümlü, telsizli kişilerin geldiğini bildirdi. Telefondaki kişiye inanan Mehmet C., evindeki yaklaşık 220 bin TL değerindeki 438 gram bilezik, 2 cumhuriyet, 1 çeyrek altını bir poşete koydu. Daha sonra Mehmet C.?yi arayan ve kendini savcı olarak tanıtan başka bir kişi, altınları merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki belirledikleri adrese getirmesini istedi. Mehmet C. de altınları götürüp söylenen kişiye teslim etti.

Daha sonra kendisini yeniden arayacaklarını söyleyen kişilerin, bir daha aramaması üzerine dolandırıldığını anlayan Mehmet C., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne giderek, durumu bildirdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin kullandıkları kiralık aracın plakasını tespit eden ekipler, dolandırıcılık olayını gerçekleştirenlerin Uğurcan Saygurac ve Gökhan Kahraman olduğunu tespit etti. Polis, düzenlediği baskınlarda şüphelileri evlerinde kıskıvrak yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Uğurcan Saygurac'nin, ifadesinde, 'Gökhan Kahraman ile gezerken, alacaklısıyla husumetli olduğunu ve parayı benim almamı söyledi. Ben de söylediği kişiden parayı aldımö dediği öğrenildi. Gökhan Kahraman'nin ise suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Gökhan Kahraman ile Uğurcan Saygurac, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin aldığı altınların bulunamadığı öğrenildi.