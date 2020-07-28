Ağırlıklarıyla dikkat çeken Minnoş ile Minnak alıcılarını bekliyor

ADANA'nın Kozan ilçesinde 150 kiloluk kurbanlık teke Minnoş ile 135 kiloluk Minnak, alıcılarını bekliyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle ilçedeki kurbanlık satış noktalarına ilgi artmaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle satıcılar ile alıcılar pazarlık yaparken tokalaşmak yerine sopalar kullandı. Kurban satış pazarının ilgi odağı ise 150 kilo ağırlığındaki teke Minnoş ile 135 kilo ağırlığındaki Minnak oldu. Hayvanların sahibi Durmuş Özgan, doğal yemlerle beslenen tekelerini Horzum Yaylası'nda yetiştirdiğini söyledi. Özgan, Minnoş'un 4 bin TL'ye, Minnak'ın ise 3 bin 500 TL'ye alıcılarını beklediğini kaydetti.