Son dakika haberi... ANKARA Gazeteciler Dükel ve Yıldız mahkemeye sevk edildi

Son dakika güncel haberi: Gazeteciler Dükel ve Yıldız mahkemeye sevk edildi (2)MÜYESSER YILDIZ VE ASTSUBAY E.B. TUTUKLANDIAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Siyasal ve askeri casusluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile Astsubay E.B. tutuklandı.

12.06.2020 04:57 | Son Güncelleme: 12.06.2020 06:07
Gazeteciler Dükel ve Yıldız mahkemeye sevk edildi (2)
MÜYESSER YILDIZ VE ASTSUBAY E.B. TUTUKLANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Siyasal ve askeri casusluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile Astsubay E.B. tutuklandı. TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 8 Haziran'da gözaltına alınan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel, ile Astsubay E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından sorgulanan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Yıldız ve E.B. tutuklanırken, Düklel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son dakika haberi... ANKARA Gazeteciler Dükel ve Yıldız mahkemeye sevk edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Müyesser Yıldız, Başsavcı, Ankara, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Lübnan’da Türkiye’ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi Haber
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü Haber
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Kızılırmak’ta boğulan 3 çocuğun Sivas’a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı Haber
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
ABD Senato Komitesi, Türkiye’ye eslim edilmeyen F-35 savaş uçaklarının modifiye edilmesine onay verdi Haber
ABD Senato Komitesi, Türkiye'ye eslim edilmeyen F-35 savaş uçaklarının modifiye edilmesine onay verdi
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Maçka Parkı’nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı Haber
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Haberler››Güncel››Son dakika haberi... ANKARA Gazeteciler Dükel ve Yıldız mahkemeye sevk edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

06:13: Muğla Aç kalan domuzlar şehre indi - Haber 06:09: Kilis'te bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı - Haber 05:11: ABD'de "George Floyd" protestoları sürüyor - NEW - Haber 05:05: Malezya yaklaşık 300 Arakanlı sığınmacıyı geri çevirdi - Haber 05:03: Trump: "Seattle'ın anarşistler tarafından işgal edilmesine izin vermeyeceğiz" - Haber 00:37: Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu - Haber 00:35: Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir - Magazin 00:21: Bakan Koca, tehlikeli sosyal mesafeleri santimetre vererek paylaştı - Haber 16:05: Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı - Magazin 14:15: Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti - Haber