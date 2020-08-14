Son dakika haberi: ANTALYA Alanya’da doğal havuza atladı, ölümden döndü; Konunun uzmanı uyarmıştı - 1

Alanya'da doğal havuza atladı, ölümden döndü; Konunun uzmanı uyarmıştı (TEKRAR)

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan Yunus Emre Bozkurt (28), Sapadere Kanyonu'ndaki doğal havuza girerek serinlemek istedi. Bozkurt, derinliğine dair uyarı işaretinin olmadığını iddia ettiği havuza atladığında, başını suyun içindeki taşa vurdu. Boynu kırılan Bozkurt, kısmi felç oldu. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, derinliği belli olmayan suya atlamanın çok tehlikeli olduğunu anlatmıştı.

Olay, 4 Ağustos günü Alanya'nın Sapadere Mahallesi'nde bulunan ve turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Sapadere Kanyonu'nda meydana geldi. Yunus Emre Bozkurt, Gaziantep'ten kendisini ziyarete gelen ağabeyi ile kanyona gitti. Kanyonun girişinde bulunan doğal havuza girmek isteyen iki kardeşten Yunus Emre Bozkurt, havuzun kenarında bulunan ağaca çiviyle çakılmış tahtanın üzerine çıkarak atlamak istedi. Herhangi bir uyarı levhası ve derinlik ibaresi olmayan havuza atlayan Bozkurt, başını 160-170 santimetre derinliği olan havuzun dibindeki taşa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bilincini kaybeden ve hareketsiz kalan Bozkurt, ağabeyi ve orada bulunan çalışanların yardımıyla sudan çıkarıldı. Çağrılan ambulansla hastaneye götürülen ve boynunun kırıldığı belirlenen Bozkurt, ameliyata alındı. Kol ve ayağından felç kalan Bozkurt'un tedavisi hastanede sürüyor.

Bozkurt, doğal havuzda önlemlerin eksik alındığını, olayla ilgili sorumlu kim varsa cezasını çekmesini istediğini söyledi. Başına gelen olay sonrası havuza atladığı ağaçtaki tahtaların ve havuzdaki taşların yok edildiğini öğrendiğini aktaran Yunus Emre Bozkurt, "Suya atlamak için iki ağacın arasına 3 basamak yapılmış. Ben de oradan atlamak istedim. Atlayınca başımı suyun içinde çarptım. Sonra bilincim kapanmış. Şu an durumum kötü, kısmi felç geçirmişim" dedi.

'ATLADIĞIM TAHTA KALKMIŞ, UYARI LEVHALARI ASILMIŞ'

Yaşanan olayın ardından ağabeyinin tekrar havuza giderek ağaçtaki tahtaların ve sudaki taşların görüntüsünü çekmek istediğini söyleyen Bozkurt, her yerin temizlendiğini ne tahtaların ne de suyun içindeki taşların kaldığını söyledi. Bozkurt, 'Ne ağacın içinde basamak ne başıma değen kayalar, her şeyi kaldırmışlar. Olaydan sonra levhalar asılmış, uyarılar yapılmış" diye konuştu.

'BAŞKA AİLELERİN CANI YANMASIN'

Sorumluların cezasını çekmesini istediğini söyleyen Bozkurt, 'Ben şu an zor durumdayım. Başsavcımızdan ve Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'den bu konu hakkında gerekeni yapmalarını istiyorum. Başka ailelerin canları yanmasın diye bu açıklamayı yapıyorum" dedi.

'SAĞ AYAĞINDAN KEMİK ALINARAK BOYNUNA EKLENDİ'

Bozkurt'un ablası Arzu Doğan, kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi verirken, "Bu kaza sonucu sağ el ve sol ayak felçli durumda. Omuriliğinde iki yer kırık. Diğer eli de kırık. Sağlam olan sağ ayağından da kemik parçası alarak boynuna eklediler. Ama felçli şu an, yürüyemiyor" dedi.

Jandarma ve savcılığa şikayette bulunduklarını ifade eden Doğan, kardeşleriyle olay yerine yeniden gittiğini, öncesinde ücretli olan girişin artık ücretsiz olduğunu gördüklerini belirtti. Doğan, Sapadere Kanyonu'nda bulunan restoran ve kafenin de kapatıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Ben girişte ücret ödemedim ama önceden ücretliymiş. Olaydan sonra geldiğimizde her şeyi kaldırmışlardı. Ücreti, fişleri, restoranlar kapanmış. O tahtayı oradan kaldırmışlar. Hatta ağaçlarda paslı olarak saplı duruyor, yerleri belli yani. Ama bir şey ispatlayamadık. Biz şikayetçiyiz ve sonuna kadar da kardeşimin arkasındayız. Allah izin verirse iyileşirse yine arkasındayız."

'DERİNLİĞİ BELLİ OLMAYAN ATLAMALAR ÖLÜMCÜL OLABİLİR' DEMİŞTİ

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, bir süre önce DHA'ya yaptığı açıklamada, derinliği belli olmayan suya atlamanın çok tehlikeli olduğunu anlatmıştı. Op. Dr. Kara, yüzüstü atlama sonucu boyun ve omurilik kırıklarına, göğüs üstü atlamanın ise kaburga kırıklığına bağlı olarak iç organlara zarar verdiğini belirterek bu tür atlamaların ölümcül sonuçları olabileceğini söylemişti.

Özel bir hastanede görev yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, yaz aylarının gelmesiyle birlikte özellikle gençlerin derinliği belli olmayan sulara yüksekten atladığını, bunun da hayati bir risk teşkil ettiğini anlattı. Yüzüstü atlama yapıldığında genellikle boyun kırıklığıyla karşılaştıklarını anlatan Op. Dr. Kara, 'sığ ve derinliği belli olmayan suya atlamayın' önerisinde bulundu. Antalya'daki falezlerde bir gencin göğüs üzerine atlama sonrasında öldüğünü hatırlatan Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, göğüs üstü atlamaların kaburga kırıklığı sonrası iç organlara zarar verebileceğini söyledi. Bu tür atlamaların çok tehlikeli olduğunu belirten Or. Dr. Niyazi Nefi Kara, hayati önem taşıdığına dikkati çekti.

KALICI HASAR OLUŞABİLİR

Yaz aylarında sıcak havanın etkisiyle gençlerin serinlemek için yüksek kesimlerden suya atladığını belirten Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, "Sığ alana balıklama yani kafası üzerine atlayan kişilerde en çok boyun kırığıyla karşılaşıyoruz. Boyun kırıklarında maalesef boyundan aşağıdaki bütün organları etkilediği için kol ve bacaklarda kalıcı felç olabiliyor. Ameliyat edip kurtaramadığımız hastalarımız oluyor. Bunların birçoğu genç hastalar. Çok üzücü sonuçlara neden oluyor" dedi.

'ÖLÜMCÜL SONUÇLARA NEDEN OLUYOR'

'Derinliği bilinmeyen yüksek kesimlerden suya atlamayın' önerisinde bulunan Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, şöyle devam etti:

"Karın üzerine atlandığında iç organlara zarar verebilir. Kaburga ve omurga kırıklıklarıyla karşılaşılabilir. Bunların çok tehlikeli sonuçları var. Bu yüzden sığ olan yerlere atlamamak gerekiyor. Aynı şekilde paraşütle atlayan kişilerde de bazen ip kopması sonucu düşüp bacak ve omurga kırıklarıyla karşılaşıyoruz. Ama en tehlikelisi kafa üzerine atlamaktır. Suya sert vurduğunda betona çarpmış gibi oluyor. Atlamayı çok önermiyoruz ama atlamak isteyen kişilere çivileme yani ayakların üzerine atlarlarsa yine de bacaklarındaki kırıklarla idare edebilirler. Ama kafa üzerine atlamak tehlikeli olmakla birlikte ölüm sonuçlarına neden olabiliyor."

'BETONA DÜŞMÜŞ GİBİ HİSSETTİRİYOR'

Antalya'da, arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine Deniz Şahin (15) isimli gencin 40 metrelik falezlerden denize göğüs üstü atlayıp öldüğünü hatırlatan Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, "Şok etkisi var. Betona düşmüş gibi hissettiriyor. Kaburgası kırılıp iç organ yaralanmaları olabilir. Çok tehlikeli. Yaklaşık 3 gün öncede Köprülü Kanyon'da bir genç kafa üzerine atladıktan sonra ciddi boyun kırığı ve omurilik yaralanmasıyla karşılaştık. Ameliyat oldu ama sonuç yüz güldürücü olmuyor. O yüzden mutlaka çok dikkat etmek gerekir. Çünkü küçücük bir zevk, küçücük bir eğlence gibi görülse de hayatınıza mal olabilir. Tıpkı kasksız, kontrolsüz motosiklet kullanmak gibi. Bu şekilde de yaralanmalarla karşılaşıyoruz" diye konuştu.

YÜKSEKLİK ARTTIKÇA HIZ DA ARTIYOR

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Serdar Alfidan ise yüksekten atlanıldığında suyun yüzey gerilimiyle vücudun temas ettiği bölgenin şiddetli bir basınca maruz kaldığını ifade etti. Op. Dr. Serdar Alfidan, "Bu basınç ne kadar hızlı bir şekilde suyla temas ederse buna paralel olarak vücutta şiddetti travmalara neden olur. Bu bizim çarpma bölgemizin ne kadar geniş olduğuyla, hızımızla, temas edilen sıvının niteliğiyle tamamen bağlantılıdır. Ne kadar yüksekten atlarsak, hızımız da o kadar artacağı için bu basınca daha çok maruz kalmış oluyoruz. Yapılan çalışmalar genellikle 50 metrenin üzerinden gerçekleşen atlamalarda hemen hemen kurtulma şansın olmadığı sonucunu doğurmuştur. Bu yüzey gerilimine vücudun maruz kalması durumuna beton etkisi deniyor. Sanki normalde alçak bir mesafeden atlanıldığında suyu yararak içine giriyoruz ama yüksekten atladığınız zaman su o noktada beton etkisi yaratıyor. Sert bir zemine çarpmışız gibi bir etki oluşturuyor. Oradaki yüzey gerilimini vücudumuz ayıramadığı için kırıklar, ciddi yaralanmalar ortaya çıkabiliyor" şeklinde konuştu.

SUYLA TEMAS EDİLEN NOKTA ÇOK ÖNEMLİ

Yüksekten atlama sırasında suyla temas edilen noktanın çok önemli olduğunu belirten Op. Dr. Serdar Alfidan, "Ayaklarımızla suya girdiğimizde mesafe yüksek de olsa çok fazla zarar vermeye biliyor. Ama karın üstü, sırt üstü gibi yüzey alanı geniş bölgelerde ciddi yaralanmalar ve yaralanan dokuların miktarı artıyor. Balıklama atlamalarda ise beton etkisi nedeniyle kafa travmalarıyla karşılaşabiliyoruz. Ani travma nedeniyle omurilikte kırık, çıkık meydana gelebiliyor. İç organlarda zedelenmeler, karaciğer ve dalak yırtılması gibi durumlarla da karşılaşabiliyoruz" diye konuştu.

Yükseklik arttıkça riskin de arttığını belirten Op. Dr. Alfidan, zaman zaman alçak zeminden suya atlansa bile ciddi yaralanmalarla karşılaştıklarını söyledi. Dibi görünmeyen sığ alanlara da atlamanın zararlı olduğunu vurgulayan Opr. Dr. Serdar Alfidan, "Atlanılan yer çok dikkatli seçilsin, her türlü güvenlik önlemi alınsın" dedi.