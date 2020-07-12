Son dakika haberi: ANTALYA DEMRE Caretta carettaların korona özgürlüğü

Caretta carettaların korona özgürlüğü Antalya Demre'nin Kekova'ya açılan penceresi Çayağzı Limanı'ndaki caretta caretta kaplumbağaları, pandemi sürecinde deniz trafiğinin azalmasının keyfini çıkarıyor. Demre'ye bağlı Çayağzı Limanı'nda geçen yıllarda her gün binlerce yerli ve yabancı turist, yatlarla Kekova turuna çıkıyordu. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle, yatların çoğunluğu limanda bekliyor. Çayağzı Limanı'nda deniz trafiği, küçük grupların ve 3 Temmuz'dan itibaren gelmeye başlayan Ukraynalılar'ın dışında durmuş durumda. Limanın sakinliğinin keyfini ise bölgedeki caretta caretta kaplumbağaları yaşıyor. Gece, Çayağzı Limanı'na yumurta bırakan caretta carettalar, gündüz de denizin tadını çıkartıyor. Az sayıda gelen yerli ve yabancı turist, caretta carettaların fotoğrafını ve görüntüsünü çekiyor. Bazıları da yanlarında getirdikleri karpuz kabuklarını denize atarak, hayvanları besliyor.

'PANDEMİ CARETTALARA YARADI'

Çayağzı Limanı'nda yat kaptanlığı yapan Yusuf İbrikçi, pandemi sürecinin en çok caretta carettalara yaradığını söyledi. İbrikçi, "Deniz trafiğinin az olması nedeniyle rahat rahat yüzebiliyorlar. Geceleri sahilimize yumurta bırakıyor, gündüzleri de gördüğünüz gibi, her yerde ceratta caretta var. Caretta carettalar, az sayıdaki yerli ve yabancı turistin ilgi odağı oldu. Biz de fırsat buldukça besliyoruz. Turizme de güzel bir görüntü oluşturuyor" dedi.

Caretta carettaları izleyen Ünal Gümrü, "Limanımızda özgürce yüzüyorlar. Çünkü biz onları besliyoruz ve koruyoruz. Onlar da ilçe turizmine katkı, güzellik sağlıyor" dedi. İstanbul'dan gelen Bilge Ece Kavil ise "Hayatımda ilk kez bu kadar yakından caretta gördüm. Ellerimle besledim. Çok mutluyum" dedi.