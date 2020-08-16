Jandarmadan uyuşturucuyla amansız mücadele

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde düzenlenen operasyonlarda 3 bin 400 gram kubar esrar, 10 gram toz esrar ve 97 kök kenevir ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) sorumluluk sahasında uyuşturucuyla mücadele ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Jandarma ekipleri dün Gündoğmuş, Serik ve Kumluca'da yasadışı kenevir eken şüphelilere yönelik 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

JANDARMA EKİPLERİ PUSU KURDU

Gündoğmuş ilçesi Karadere Mahallesi'nde kenevir ekildiği bilgisi üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda kenevir ekili alan tespit edildi. Jandarma tarafından kenevir bitkisinin sahibini belirlemek amacıyla bölgeye pusu atıldı. Dün saat 19.00 sıralarında kenevirleri hasat etmeye gelen D.G. suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan araştırmada 1800 gram kubar esrar, 37 kök kenevir bitkisi, bir tonluk su tankı ve 40 metre su hortumu ele geçirildi.

KÖPEKLE ARAMA YAPILDI

Kumluca ilçesi Yazı Mahallesi'nde ormanlık alanda kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ormanlık alana kenevir eken şüphelilerin tespit edilmesi amacıyla bölgede teknik ve fiziki takip yapıldı. Kenevir eken şüphelilerin M.A., K.A. ve A.T. olduğu tespit edildi. Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde, araçlarında ve ormanlık alanda uyuşturucu madde konusunda eğitimli köpeğin de katıldığı arama yapıldı. Arama sonucundan 1100 gram kubar esrar, 10 gram toz esrar, 30 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

KONTROL ETMEYE GELİNCE YAKALANDILAR

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Serik'in Hasdümen Mahallesi'nde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine araştırma başlatıldı. KOM Şube Müdürlüğü, JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından teknik ve fiziki takiple gerçekleştirilen çalışma sonucunda yasadışı kenevir eken şüphelilerin S.K. ve C.F.D. olduğu belirlendi. Dün sabah saat 07.30 sıralarında şüphelilerin bölgeye gelip ekili kenevirleri kontrol etmeye başlaması üzerine operasyon gerçekleştirildi. Şüpheliler S.K. ve C.F.D. gözaltına alınırken, bölgede yapılan araştırmada 500 gram kubar esrar, 30 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.