Son dakika haberi! Antalya Lara'daki falez plajları açıldı

Gelen son dakika haberine göre Antalya Lara'daki falez plajları açıldıAntalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin falez plajları, koronavirüs salgının yarattığı yeni normal dönemin tedbirleriyle açıldı.

15.06.2020 15:46 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:54
Antalya Lara'daki falez plajları açıldı
Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin falez plajları, koronavirüs salgının yarattığı yeni normal dönemin tedbirleriyle açıldı. Falezlerin denizle buluştuğu noktada yer alan mavi bayraklı plajlara maskesiz kimse alınmazken, plaja gelen herkesin ateşi ölçülüyor ve antiseptiklerle ellerini dezenfekte etmeleri sağlanıyor.
Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya'nın doğa harikası falezlerinin denizle buluştuğu noktada yer alan mavi bayraklı plajlarında deniz sezonu başladı. Falez sahil bandında ahşap platformlar üzerine kurulu Konserve Koyu, Mobil, İnciraltı, Erdal İnönü ve Erenkuş plajlarda 'yeni normal' dönem uygulamaları vatandaşlardan tam not aldı.
Plajlara maskesiz kimsenin girmesine izin verilmezken, her gelenin ateşi ölçülüyor ve girişlere yerleştirilen antiseptiklerle ellerini dezenfekte etmeleri sağlandıktan sonra şezlonglu bölüme geçmesi sağlanıyor. Bununla birlikte, alınan önlemler çerçevesinde, plajlarda duş üniteleri pedalla çalışır hale getirilirken plajlarda büfe hizmetlerinin verildiği alanlar da şeffaf bariyerlerle ayrıldı. Plajlarda şezlong ve şemsiyeler de ikişerli gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yerleştirildi. Muratpaşa Belediyesi'nin 2016'da hizmete açtığı İncialtı Falez Plajı'nın müdavimleri arasında yer aldığını belirten Akgül Akın, plajda önlemlerin gayet sıkı ve güzel bir şekilde uygulandığını söyledi. Maskesi olmayanını kesinlikle alınmadığını ve herkesin ateşi ölçülüp ellerini dezenfekte etmesinin sağlandığını belirten Akın, "Muratpaşa'nın bu anlamda bize sağlamış olduğu yararlara ve bizim sağlığımızı güvence altına alan çalışmaları için sonsuz teşekkürler ediyorum" dedi. Esra Güllü ise şezlong aralarını son derece iyi ayarlanmış olduğunu belirterek, "Şezlonglar aralıklı olarak yerleştirilmiş. Önceki halini bildiğim için, eski kalabalık ortamı yok. Tehlikeli bir durum yok. Yeni sezona gayet güzel hazırlanmış" dedi.
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Son dakika haberi! Antalya Lara’daki falez plajları açıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Muratpaşa, Antalya, Güncel, Haber

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