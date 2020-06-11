Son dakika haberi | ANTALYA Su altındaki çöp dağları

Son dakika güncel haberi... Su altındaki çöp dağlarıANTALYA'da, koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasının ardından falezler bölgesine dalış yapan dalgıçlar, insan eliyle kirliliği belgeledi.

11.06.2020 09:50 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:01
Su altındaki çöp dağları
ANTALYA'da, koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasının ardından falezler bölgesine dalış yapan dalgıçlar, insan eliyle kirliliği belgeledi. Plastik şişelerin arasında yüzmeye çalışan bir balığın görüntüsü ise doğaya nasıl zarar verildiğini gözler önüne serdi.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alemdar ile birlikte falezlere dalış yapan dalgıçlar, su altındaki kirliliği görüntüledi. Su altı film yapımcısı Alican Abacı tarafından çekilen görüntülerde, plastik atıklar, şişeler, gemi ve teknelerde kullanılan tek kullanımlık eşyaların yanı sıra, otomobil lastikleri ve birçok çöp kamera kadrajına girdi.
Su altını temizlemek için art arda dalış gerçekleştiren İsa Alemdar ve ekibi, kilolarca plastik atığı denizden çıkardı. Alemdar, "Koronavirüs salgını başladığından bu yana insanlar evlerinde. Haliyle tek kullanımlık plastik malzemeler bir şekilde denize ulaşıyor. Su altından topladığımız atıkların yüzde 100'ü plastik atık. Her yıl bu temizliği yapıyoruz. Bu tür atıklar akıntıdan dolayı belirli noktalarda toplanıyor. Pandemi sürecinde doğa dinlendi, doğa kendine geldi deniliyor. Fakat su altına bu atıklar bir şekilde ulaşıyor ve orada doğal yaşamı tehdit ediyor. Tek kullanımlık ürünler arttı. Bunun en çarpıcı görünümünü su altında görüyoruz" diye konuştu.
Dalgıçların dalışını ve temizlik aşamalarını anbean görüntüleyen su altı film yapıcısı Alican Abacı ise, "Deniz tabanı çöp tarlası gibi. Şaşırmamak elde değil. Hepsi insan eliyle buraya ulaştırılmış. İnsanların kullandığı materyaller. Çekimlerim sırasında plastik su şişeleri arasında yüzmeye çalışan balıkları da görüntüledim. İçler acısı bir durum" diye konuştu. Son dakika haberi | ANTALYA Su altındaki çöp dağları

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Plastik, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Ali Sunal, izin almadan babası adına hatıra para basan kişilerden şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, izin almadan babası adına hatıra para basan kişilerden şikayetçi oldu
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Haber
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye’nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny’s 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü Haber
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Cemal Can ve Ardahan’ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı’yı hayal kırıklığına uğrattı Haber
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Haberler››Güncel››Son dakika haberi | ANTALYA Su altındaki çöp dağları - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:10: Büyükşehir Belediyesi Merkez Kütüphanesi yeniden açıldı - Haber 10:09: Şenkaya Belediyesi iş makinalarıyla sulama arklarını temizledi - Haber 10:09: CAMİ VE KİLİSELERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Haber 10:09: Çavdarlı Çerkez ekmeğine yoğun ilgi - Haber 10:09: Diyarbakır merkezli FETÖ operasyonunda 6 tutuklama - Haber 09:49: 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı - Magazin 09:03: Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 1274 kişi öldü - Haber 08:55: Nadir görülen "geyik böceği" Türkiye'de görüntülendi - Haber 08:44: Ali Sunal, izin almadan babası adına hatıra para basan kişilerden şikayetçi oldu - Magazin 08:25: Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? - Haber