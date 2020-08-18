Son dakika haberi: ANTALYA Yangında mahsur kalan yaşlı kadını, itfaiye ekipleri maskeyle çıkardı

Yangında mahsur kalan yaşlı kadını, itfaiye ekipleri maskeyle çıkardı

Antalya'da 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki evin yatak odasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında evde mahsur kalan Şamile Turhan (70), itfaiye ekipleri tarafından maske ve oksijen tüpü takılarak kurtarıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak mahallesinde apartmanın birinci katında bulunan Ali Turhan'a ait evin yatak odasında çıktı. Yangın sırasında evde bulunan Ali Turhan, eşi ve çocukları hemen aşağıya indi. Turhan'ın annesi Şamile Turhan rahatsızlıkları nedeniyle aşağıya inemeyince evin balkonuna sığındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye aracının müdahalesiyle söndürülürken, Şamile Turhan itfaiye maskesi ve oksijen tüpü takılarak aşağıya indirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan Turhan, ambulansla hastaneye götürüldü. Turhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay sırasında yangına müdahale ederken fenalaşan bir itfaiye eri de arkadaşlarının yaptığı müdahaleyle kendine geldi.