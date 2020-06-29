Son dakika haberi! Araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gelen son dakika haberlerine göre Araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdiKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Kadir Açıkgöz yaşamını yitirdi.

29.06.2020 09:22 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:45
Araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Kadir Açıkgöz yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde, Abdi İpekçi Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. T.U. idaresindeki 34 TL 3238 plakalı hafif ticari araç ile Kadir Açıkgöz idaresindeki 07 AHR 087 plakalı motosiklet caddede çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kadir Açıkgöz, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen 112 Acil ekibi, Kadir Açıkgöz'ü Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Açıkgöz tedavi altına alındığı hastenede yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)
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Son dakika haberi! Araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kocaeli, Darıca, Güncel, Haber

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