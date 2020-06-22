Son dakika haberi | Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklik

Son dakika haberleri: Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliklere tepki amacıyla Ankara'ya yürüyen bazı baro başkanlarının başkentte yürüyüşlerine izin verilmemesi, İstanbul Adliyesi önünde toplanan bir grup avukat tarafından protesto edildi.

22.06.2020 17:40 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:45
Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliklere tepki amacıyla Ankara'ya yürüyen bazı baro başkanlarının başkentte yürüyüşlerine izin verilmemesi, İstanbul Adliyesi önünde toplanan bir grup avukat tarafından protesto edildi.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup avukat adına açıklama yapan avukat Kemal Aytaç, "Bu talimatı veren tüm unsurları buradan kınıyorum." dedi.
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Doğan da " (Barolar siyasetle uğraşıyor) dediler. Bağımsız, tarafsız yargı için, demokrasi için, adil yargılanma hakkı için avukatlar tam da siyasetin ortasındadır, her zaman da ortasında kalacaktır." ifadelerini kullandı.
Eski Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Başar Yaltı ise "Baro başkanlarının yanlarında olduğumuzu haykırmak istiyoruz, kanunsuz emri kınıyoruz." dedi.
Konuşmaların ardından avukatlar 5 dakikalık oturma eylemi gerçekleştirdi. Son dakika haberi | Avukatlık Kanunu’nda yapılması düşünülen değişiklik

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Adliyesi, Ankara, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir Haber
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Haber
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Sisi’nin tehdidi sonrası ABD’den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Haber
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye’den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Bankalar, 1 Temmuz’dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Haber
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım ’baba korkuyorum bizi kurtarın’ diye yalvardı Haber
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Haber
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Haber
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Haberler››Güncel››Son dakika haberi | Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklik - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:13: Keşan'da yağmur ve dolu; suya kapılan köpeği vatandaşlar kurtardı - Haber 18:13: New York 2. faz normalleşmeye geçti - Haber 18:13: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Öztürk maske takılması konusunda uyarılarda bulundu - Haber 18:12: Gülistan Doku 170'inci günde de bulunamadı - Haber 18:11: Son Dakika: FLAŞ - Haber 17:52: Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor - Haber 17:23: Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz - Ekonomi 16:39: Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş - Haber 15:56: Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı - Magazin 15:25: Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu - Magazin