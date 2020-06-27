Son dakika haberi | Aydın merkezli suç örgütü operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Son dakika güncel haberine göre Aydın merkezli 5 ilde silahlı suç örgütü kurarak yağma olaylarına karıştıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

27.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:45
Aydın merkezli 5 ilde silahlı suç örgütü kurarak yağma olaylarına karıştıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.
Operasyonda, örgütün ele başı olduğu belirtilen M.C. ve 7 kişi gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin, "silahlı suç örgütü kurarak yağma olaylarına karıştıkları ve zorla senet imzalatarak haksız kazanç elde ettikleri" iddia ediliyor. Son dakika haberi | Aydın merkezli suç örgütü operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun, Aydın, Güncel, Haber

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