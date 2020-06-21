Son dakika haberi | Babalar Günü'nde uçurtma etkinliği - BURSA

Son dakika güncel haberine göre Bursa'da, Babalar Günü'nde yüzlerce baba ve çocuğunun katılımıyla uçurtma etkinliği düzenlendi.

21.06.2020 19:36 | Son Güncelleme: 21.06.2020 20:13
Bursa'da, Babalar Günü'nde yüzlerce baba ve çocuğunun katılımıyla uçurtma etkinliği düzenlendi.
Bursa Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği etkinlikte Mihraplı Kent Parkı'nda bir araya gelen yüzlerce baba, çocuklarıyla birlikte uçurtma uçurdu.
Etkinlik nedeniyle gökyüzünde adeta renk cümbüşünün yaşandığı görsel şölen oluştu.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptıkları çağrıya icabet ederek etkinliğe gelen herkese teşekkür etti.
Kendisinin de ailesiyle beraber etkinliğe katıldığını belirten Aktaş, "Uçurtma kültürümüzde var. Bugün babalar ve evlatları uçurtma uçuruyor. Hava da müsaade etti ve burada coşkulu bir ortam oluştu. Bu vesileyle vefat eden tüm babalarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan babalarımıza sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Herkes maskesini takmış durumda ve sosyal mesafeye de dikkat ediliyor." ifadelerini kullandı. Son dakika haberi | Babalar Günü’nde uçurtma etkinliği - BURSA

Kaynak: AA

Etiketler: Babalar Günü, Bursa, Güncel, Haber

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