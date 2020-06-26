Son dakika haberi... Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Son dakika güncel haberi: Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklamaBARTIN'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i mahkemece tutuklandı.

26.06.2020 22:23 | Son Güncelleme: 26.06.2020 23:47
Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
BARTIN'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i mahkemece tutuklandı.
Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanları takibe aldı. Polis, kent merkezinde düzenlediği operasyonla uyuşturucu kullandıkları ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı. 6 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 1 kişi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından tutuklandı. Son dakika haberi... Bartın’da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Bartın, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs test, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var Güncel
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs test, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Magazin
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
2019’da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir Ekonomi
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Karaman’da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı’ndan sonra 500’e ulaştı Güncel
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı’nın üzerine yürüdü Magazin
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Ege Denizi’nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Güncel
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi Magazin
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Haberler››Güncel››Son dakika haberi... Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:54: Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan vatandaşa 16 koyun gönderdi - Haber 23:52: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KOYUNLARI TELEF OLAN VATANDAŞA 16 KOYUN GÖNDERDİ - Haber 23:49: Şanlıurfa'da 72 ev karantinaya alındı - Haber 23:41: Libya Hükümeti Mısır'da mahsur kalan vatandaşlarını tahliye ediyor - Haber 23:41: Amasya'da otomobilin çarptığı kişi öldü - Haber 22:53: Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 22:52: Dünya Sağlık Örgütü, İsveç'i riskli ülkeler listesinden çıkardı - Haber 19:56: Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi - Haberler 15:08: CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti - Magazin 12:53: 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir - Ekonomi