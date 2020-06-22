Son dakika haberi: Başakşehir Belediyesi vektörlerle mücadelede öncü

Son dakika gelişmesine göre Başakşehir Belediyesi, yaz mevsiminde artan vektörlerle mücadele konusunda son teknoloji ekipmanlarla çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberi: Başakşehir Belediyesi vektörlerle mücadelede öncü
22.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:09
Başakşehir Belediyesi, yaz mevsiminde artan vektörlerle mücadele konusunda son teknoloji ekipmanlarla çalışmalarını sürdürüyor. Biocopter, biodrone ve amfibik araç destekli ilaçlama filosuyla Başakşehir'in her bölgesi sinek ve zararlı haşerelerden arındırılıyor.

Başakşehir Belediyesi, kış mevsimine olduğu gibi yaz mevsiminin şartlarına da hazır. Ekipler, yaz mevsiminde yaşam alanlarında artan sivrisinek, karasinek, tatarcık, bit, pire gibi vektörlerle mücadele etmek için son teknoloji ekipmanlarla çalışmalarına devam ediyor.

16 ilaçlama aracının yanı sıra biocopter ve biodrone ile havadan, amfibik araçla engebeli arazi ve derelerde, sisleme aracıyla ise kanalizasyonda ilaçlama çalışmaları yapıyor. Park ve bahçelerden su kanallarına, rögarlardan, derelere kadar her bölge kontrol altında tutuluyor, Başakşehirlilerin temiz ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi için gece gündüz çalışılıyor. Yapılan ilaçlama çalışmalarında çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen ürünler kullanılıyor.

"İSKİ'ye ait Sazlıdere Barajı'nı da ilaçlayacağız"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, onlarca personelin görev yaptığı 16 araçlık ekibi, Atatürk Olimpiyat Stadı helikopter pistinde ziyaret etti. Ekiplerin yaptığı son çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kartoğlu, İSKİ'nin Sazlıdere Barajı çevresinde ıslah çalışmalarını geciktirmesinden dolayı Başakşehir'in orta mahallelerinden birçok şikayet aldıklarını söyledi. Başkan Kartoğlu, İSKİ'nin çalışmayı geciktirmesi üzerine Sazlıdere'de ilaçlama çalışmalarını Başakşehir Belediyesi'nin yapacağını söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Başakşehir Belediyesi, Sazlıdere Barajı, Başakşehir, Sazlıdere, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil Haber
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı Haber
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak Haber
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti Haber
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley’in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı Haber
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
TBMM’ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77’sinde hekim hatası var Haber
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan’ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak Haber
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Haberler››Güncel››Son dakika haberi: Başakşehir Belediyesi vektörlerle mücadelede öncü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:06: "Vektörlerle mücadelede son teknoloji ekipmanlar kullanılıyor" - Haber 15:05: Vali Kaldırım, 537 milyonluk yatırımın ilk açıklamasını yaptı - Haber 15:05: Otizmde erken tanının önemi - Haber 15:04: Valilik binasında intihara kalkıştı, polis vazgeçirdi - Haber 15:04: Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, göreve başladı - Haber 14:15: İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil - Haber 14:31: Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın - Magazin 13:41: Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı - Haber 13:28: 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı - Haberler