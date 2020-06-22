Son dakika haberi | Başkan Çolakbayrakdar, "Hizmetlerimizle Türkiye'ye örnek oluyoruz"

Son dakika güncel haberi: Kocasinan Belediyesi, gıda alerjisi olarak bilinen ve ilçe genelinde ikamet eden 183 çölyaklı aileye düzenli olarak glütensiz ürün paketi dağıtıyor.

Son dakika haberi | Başkan Çolakbayrakdar,
22.06.2020 12:22 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:26
Kocasinan Belediyesi, gıda alerjisi olarak bilinen ve ilçe genelinde ikamet eden 183 çölyaklı aileye düzenli olarak glütensiz ürün paketi dağıtıyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2017 yılında başlatılan uygulamayı TBMM'de oluşturulan Araştırma Komisyonu'nun incelemesi ve ardından Türkiye'deki diğer belediyelere örnek olması ne denli isabetli hizmetin yapıldığının göstergesi olduğunu söyledi.

Sosyal belediyecilikte Türkiye ve Kayseri'de örnek hizmetler ürettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle vatandaşların refahına ve mutluluğuna katkı sunduklarını belirtti. Türkiye'ye model olan Kayseri Belediyeciliğini ileri bir noktaya taşımak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"2017 yılında meclis toplantımızda aldığımız kararla, 3 yıldır glütensiz ürün paketi ile çölyaklı ailelere destek oluyoruz. O dönemde çölyakla ilgili TBMM'de oluşturulan Araştırma Komisyonu'nun Kayseri'ye gelip de bu çalışmalarını incelemesi ve bugün geldiğimiz noktada birçok belediyenin benzer çalışmaları hayata geçirmiş olması bu noktada ne denli isabetli işin yapılmış olduğunu göstermektedir. Bilindiği üzere, çölyak, bir gıda alerjisidir. Glüten duyarlılığı sebebiyle çölyak hassasiyeti bulunan vatandaşlarımız, glütensiz gıdalarla beslenmek zorundadır. Bu hassasiyeti bulunanların yaşamları boyunca belirli bir diyet yapması, yani glütensiz gıdaları tüketmesi gerekiyor. Bizler de Kocasinan Belediyesi olarak alerjik hassasiyeti bulunan hemşerilerimize destek oluyor ve özel olarak hazırlamış olduğumuz glütensiz ürün paketlerini çölyaklı ailelere ulaştırıyoruz. Amacımız, bir nebze de olsa çölyaklı ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak, bunu yaparken de aramızdaki gönül bağını pekiştirmektir. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çölyaklı vatandaşlarımıza desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz."

Çölyaklı vatandaşlar ise Kocasinan Belediyesi'nin kendileri için yapılan hizmetlerden son derece memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün çölyaklı aileler için hazırladığı glütensiz ürün paketlerinin içinde makarna, şehriye, un, bisküvi, gofret, kek, çubuk kraker, ekmek karışımı ve hamur işi karışım gibi glütensiz ürünlerden oluşan yiyecekler bulunuyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Türkiye, Güncel, Haber

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