Son dakika haberi: Başkan Palancıoğlu Covid-19 denetiminde

İçişleri Bakanlığı'nın, 81 il valiliğine 'Korona virüs Denetimleri' konulu genelge göndermesi üzerine Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ve Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ile bir alışveriş merkezinde Covid-19 tedbirleri denetimi gerçekleştirerek, uyulması gerekenleri hatırlattı. Başkan Dr. Palancıoğlu denetim sırasında esnaf ve vatandaşlara maske ve kolonya da dağıttı.

'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla bugüne kadarki en kapsamlı Covid-19 denetimi gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Kayseri Forum Alışveriş Merkezinde Sayın Kaymakamımız Bülent Karacan ile Kovid-19 tedbirleri denetimi yaptık. Son günlerdeki vaka sayıları da göz önünde alındığında, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, taksiler ve tüm yaşam alanlarında ülke genelinde en kapsamlı Kovid-19 tedbirleri denetimi yapılıyor. Bu ülke hepimizin, bu devlet hepimizin ve hepimiz ortak bir salgın tehdidi ile karşı karşıyayız. Sağlık güvenliğimizin tesisi için gösterilecek ciddiyet, hepimizin görevi. Bu denetimlerin hepsi halkımızın sağlığı için. Temel prensiplerimiz olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim. Tedbirlere uyan esnaf ve vatandaşlarımızın hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Kaymakam Bülent Karacan ise "Bugün birçok yerde denetimlere çıktık. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gerekli bilgilendirme yaptık. Amacımız halkımızı bilgilendirip tedbirler konusunda bilinçlendirmek. İnşallah bu virüsten de en kısa zamanda kurtulur eski sağlıklı günlerimize döneriz." diye konuştu. - KAYSERİ