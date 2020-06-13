Son dakika haberi: Başkentte sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu (2)

Son dakika güncel haberi: Başkentte öğlen saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

13.06.2020 16:24 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:39
Başkentte öğlen saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak, kentin bazı bölgelerinde su baskınlarına yol açtı.
Keçiören'de vatandaşlar, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçede birçok cadde ve sokakta yoğun su birikintileri oluştu, bazı araçlarda hasar meydana geldi, ev ve iş yerleri su altında kaldı.
Yağış sırasında meydana gelen küçük çaplı kazalar nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşandı.
Etkili sağanak nedeniyle itfaiye birimlerine çok sayıda ihbar geldi. Ekiplerin su baskını yaşanan noktalarda tahliye işlemleri sürüyor.
Yetkililer, ilerleyen saatlerde meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Son dakika haberi: Başkentte sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Keçiören, Güncel, Haber

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