Son dakika haberi! Batman kırsalında çıkan yangın kontrol altına alındı

Batman kırsalında çıkan yangın kontrol altına alındı

BATMAN'ın Gercüş ilçesi kırsalında çıkan yangın, ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, sabah saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Yasıca köyü kırsalında çıktı. Çıkış nedeni belirli olmayan yangını fark eden köy sakinleri, Batman Orman Bölge Müdürlüğü ve Gercüş Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede, 500 dönümlük alanın zarar gördüğü tespit edildi.