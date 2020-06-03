Son dakika haberi: Beyaz Saray önündeki 'George Floyd protestosunda' GS formalı Türk ilgi odağı oldu -1

Son dakika haberlerine göre Beyaz Saray önündeki 'George Floyd protestosunda' GS formalı Türk ilgi odağı olduWashington, (DHA)- Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesini protesto eden eylemcilerin öfkesi dinmiyor.

03.06.2020 15:24 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:31
Beyaz Saray önündeki 'George Floyd protestosunda' GS formalı Türk ilgi odağı oldu
Washington, (DHA)- Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesini protesto eden eylemcilerin öfkesi dinmiyor. Binlerce kişi "Floyd için adalet" talebiyle yürürken, protestolar hızla, özellikle siyah Amerikalıları hedef alan polise tepki büyüyor. Washington'daki gösterilere Galatasaray formasıyla katılan Türk genci eylemde ilgi odağı oldu.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesini protesto eden eylemcilerin öfkesi dinmiyor. 30 eyalette devam eden protestolarda 8'inci güne girildi. Başkent Washington'da yer alan Beyaz Saray'da daha önce alınan güvenlik önlemleri artırılırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması öncesinde görünen askeri araçların bugün de sokaklara çıktı. Beyaz Saray önündeki Lafayette Park'ta toplanan göstericiler, George Floyd'un ölümünü protesto etmeye devam etti.Washington'daki gösterilere Galatasaray formasıyla katılan Gaziantep doğumlu olan ve yüksek lisans öğrencisi Mete Özmen eylemde ilgi odağı oldu.
"SİYAHİ ARKADAŞLARIMA DESTEK İÇİN BURADAYIM"
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Özmen, '2 yıldır Washington'da öğrenci olarak yaşıyorum. Bir sürü siyahi arkadaşım var neler çektiklerini biliyorum, yakından dinliyorum, öğreniyorum. Ezilenlere destek olmak için geldim. Çok barışcıl bir gösteri var' dedi,
'KORONAVİRÜSTEN ÇEKİNMİYORUM'
George Washington Üniversitesi'nde Yüksek Lisansı yapan genç koronavirüs salgını sırasında eyleme katılmaktan çekinmiyor musunz?? sorusuna ise 'Koronavirüsten çekinmiyorum. Koronavirüs ile ilgili bir yorumum yok ben hiçbir zaman çekinmedim' dedi.
'BÜYÜK ÇAPTA POLİS DEPARTMANINA BİR SORUŞTURMA BAŞLATILACAK
Özmen konuya protestolarda yaşanan son gelişmeleri şu sözlerle özetledi: "Bugün Minneasota'da polis departmanında hukuki işlemler başladı. Eyaletin valisi 10 sene geriye dönük çok uzun çaplı bir soruşturma yapacaklarını söyledi. Bir günde alınacak bir sonuç değil fakat önemli bir şey bu. Uzun soluklu bir soruşturma olacak. Fakat devlet ilk defa bu kadar büyük çapta kendi polis departmanına bir soruşturma başlatacak. Bir polis tutuklandı diğer üç polisin de cenaze öncesi tutuklanması bekleniyor?
'DÜNYADA HERKES GALATASARAY'I BİLİYOR GÖRENLER TANIYOR'
Galatasaray formasıyla eyleme katılmaktan son derece mutlu olduğunu ifade eden Özmen, "Galatasaray formasıyla katılıyorum. Galatasaray bir dünya markası. Burada herkesin benim nereden geldiğimi ve ne sebeple burada olduğunu anlamalarını istedim. Dışarıdan da destek alıyorlar. Hiçbir şey söylemeden o mesajı vermek istedim. O yüzden Galatasaray formamı giydim. Dünyada herkes Galatasaray'ı biliyor görenler tanıyor. Galatasaray formasıyla eylemciler hatıra fotoğrafı çektiriyor? diye konuştu. Son dakika haberi: Beyaz Saray önündeki ’George Floyd protestosunda’ GS formalı Türk ilgi odağı oldu -1

Kaynak: DHA

Etiketler: Beyaz Saray, Polis, DHA, Güncel, Haber

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