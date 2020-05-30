Son dakika haberi: Bolu'da kafeteryalar, 1 Haziran hazırlıklarına başladı

Son dakika güncel haberine göre Bolu'da kafeteryalar, 1 Haziran hazırlıklarına başladıBOLU'da, 1 Haziran tarihinde açılacak olan kafeteryalar ile restoranlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.

30.05.2020 18:08 | Son Güncelleme: 30.05.2020 18:14
Bolu'da kafeteryalar, 1 Haziran hazırlıklarına başladı
BOLU'da, 1 Haziran tarihinde açılacak olan kafeteryalar ile restoranlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan kafeteryalar ve restoranlar, 1 Haziran günü kapılarını yeniden müşterilerine açacak. Bolu'da da kafeterya ve restoranlarda açılış hazırlıkları başladı. Masa sayıları azaltılırken, masalar arasında 1,5 metre mesafe bırakıldı. Ayrıca dezenfekte çalışması yapıldı.
Kafeterya sahibi Çetin Ateş, "Kafeteryalara ve restoranlara girerken ateş ölçümü yapılacak, maske ve eldiven kullanımına dikkat edilecek. Müşteriler hesaplarını masalarda ödeyecek. Sosyal mesafeye uyulacak" dedi. Son dakika haberi: Bolu’da kafeteryalar, 1 Haziran hazırlıklarına başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bolu, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Diyarbakır’da ’Dur’ ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu Haber
Son Dakika: Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti Haber
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı? Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu Haber
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak Haber
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim Haber
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Paralı askerleri kaçan Rusya’dan Suriyeli mahkumlara ’Hafter saflarında savaşın’ teklifi Haber
Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara "Hafter saflarında savaşın" teklifi
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü Haber
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Haberler››Güncel››Son dakika haberi: Bolu'da kafeteryalar, 1 Haziran hazırlıklarına başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:09: Pompalı tüfeği başına ateşleyerek intihar etti - Haber 18:09: Kıyı balıkçıları hazırlıklarını ara vermeden sürüdürüyor - Haber 18:07: Erzurum'da silahlı kavgaya karışan 2 firari şahıs aranıyor - Haber 18:03: Filistinli bakandan Filistin halkına uluslararası koruma çağrısı - Haber 18:02: Son dakika haberi | Yeşil beyaz kaldırıma taraftar tepkisi - Haber 16:53: Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti - Haber 16:45: Son Dakika: Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu - Haber 16:35: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak - Haber 13:57: Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi - Magazin