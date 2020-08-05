Bolu'da seyir halindeyken kontrolden çıkaran, yol kenarındaki dinlenme tesisinin tabelasına çarparak savrulan otomobilin kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yeniçağa ilçesi Ataköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu'dan Zonguldak istikametine seyir halinde olan Ramazan Çubukcu yönetimindeki 35 AL 3843 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir dinlenme tesisinin tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tabelayı deviren otomobil, dinlenme tesisinin park alanına kadar savrulduktan sonra durabildi. Otomobil sürücüsü ve araçta bulunan eşiyle 2 çocuğu kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza anı kamerada

Yaşanan kaza, olay yerinin gerçekleştiği dinlenme tesisinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin dinlenme tesisinin girişindeki tabelaya hızla çarparak savrulması ve kazayı görenlerin yardıma koşması yer alıyor. - BOLU